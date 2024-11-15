Де Йонг: «Я думал, когда же это закончится?»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своих мыслях в период восстановления.

Напомним, нидерландский хавбек пропустил внушительный отрезок из-за травмы.

— Иногда я думал о том, когда же это всё закончится? Но я всегда верил, что снова буду играть. Неопределенность по срокам восстановления была очень тяжелой для меня. В этот момент я думал, смогу ли вернуться таким, каким был, — приводит слова де Йонга NOS.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.