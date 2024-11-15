В «Реале» недовольны помощником Анчелотти

В мадридском «Реале» недовольны работой одного из членов тренерского штаба Карло Анчелотти. Об этом рапортует The Athletic.

Как стало известно источнику, в клубе растет беспокойство из-за большого количества травмированных игроков. Внутри коллектива выражают недовольство работой тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса. В «Реале» считают методы подготовки специалиста устаревшими.

Стоит отметить, что в мадридском гранде из-за повреждений недоступны девять футболистов.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.