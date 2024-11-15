Звезда «Реала» Винисиус послал судью в матче сборной Бразилии

Звездный форвард «Реала» Винисиус Жуниор отметился хамским поступком по ходу поединка сборных Бразилии и Венесуэлы в отборочном цикле чемпионата мира – 2026.

Согласно данным журналистов RMC Sport, по ходу поединка бразильский нападающий послал главного судью к черту. Пока не уточнятся, что спровоцировало такое поведение Винисиуса.

Напомним, что матч Венесуэлы и Бразилии завершился вничью со счетом 1:1. Жуниор мог принести своей команде победу, однако не смог реализовать 11-метрвый во второй половине встречи.

После 11 матчей бразильская сборная набрала 17 баллов и находится на третьей строчке в таблице.