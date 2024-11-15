Игрок «Барселоны» вспомнил о разгроме «Реала» 4:0

«Барселона» наглядно показала свой уровень в матче с сильным соперником. Лучшая ли это победа в моей карьере? Наверное, да. Победить на стадионе «Реала» со счетом 4:0 – для воспитанника «Барселоны» это всегда особенный момент», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.