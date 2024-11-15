Игрок «Барселоны» вспомнил о разгроме «Реала» 4:0

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо вспомнил о разгромной гостевой победе над мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 4:0.
«Барселона» наглядно показала свой уровень в матче с сильным соперником. Лучшая ли это победа в моей карьере? Наверное, да. Победить на стадионе «Реала» со счетом 4:0 – для воспитанника «Барселоны» это всегда особенный момент», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.
В настоящий момент каталонский гранд занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на шесть баллов.
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