Эрмосо объяснил, почему покинул «Атлетико»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо дал комментарий касательно ухода из стана «матрасников».
«Мой уход из «Атлетико»? Это легко объяснить. Мы не смогли договориться, а потому пошли разными путями. Это было непростое решение, ведь я очень долго играл за мадридцев», - передает слова футболиста Atletico Universe в социальных сетях.
Марио защищал цвета мадридского гранда с 2019 года. В начале сентября Эрмосо присоединился к «Роме». Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость 29-летнего защитника оценивается в 18 миллионов евро.
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