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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и сборной Франции

15 Ноября 2024 • 11:58 Комментировать

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расставил приоритеты на ближайшее время. По данным GFFN, 25-летний нападающий намерен сосредоточить свое внимание на «королевском» клубе вместо сборной Франции.

В ближайшие месяцы Мбаппе хочет наладить игру в мадридском гранде, где ждут от него намного большего, чем он сейчас демонстрирует.

Напомним, что Килиан не был вызван в национальную команду на ноябрьский сбор по решению главного тренера Дидье Дешама.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 11 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги
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