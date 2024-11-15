Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и сборной Франции

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расставил приоритеты на ближайшее время. По данным GFFN, 25-летний нападающий намерен сосредоточить свое внимание на «королевском» клубе вместо сборной Франции.

В ближайшие месяцы Мбаппе хочет наладить игру в мадридском гранде, где ждут от него намного большего, чем он сейчас демонстрирует.

Напомним, что Килиан не был вызван в национальную команду на ноябрьский сбор по решению главного тренера Дидье Дешама.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 11 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.