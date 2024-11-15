Легенда «Барселоны» Иньеста купил футбольный клуб

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании Андрес Иньеста стал владельцем футбольного клуба «Хельсингёр», базирующегося в Дании.

«Футбол и спорт в целом – это то, что меня очень привлекает. Я хочу привнести свой опыт в этот клуб, который был накоплен за всю мою карьеру. Буду пытаться улучшать и развивать команду», - передает слова Андреса Sport TV2.

Стоит отметить, что «Хельсингёр» играет в третьем по силе дивизионе Дании. Клуб был основан в 2005 году.

Иньеста большую часть карьеры провел в «Барселоне». Затем он играл за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».