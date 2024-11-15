Фати не покинет «Барселону» до конца сезона – известна причина

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати останется в клубе как минимум до завершения текущего сезона.

22-летний футболист продолжает страдать из-за травм, в связи с чем получает мало игровой практики. Слухи связывают испанца с возможным уходом из «Барселоны» по ходу текущей кампании, однако такой сценарий маловероятен. По сообщениям Diario Sport, именно травмы препятствуют переходу Фати в другой клуб. Сейчас игрок думает только о том, как поскорее вернуться в строй. Таким образом, форвард продолжит выступать за «сине-гранатовых» как минимум до конца сезона.

Ансу Фати принял участие в семи матчах коллектива Ханса-Дитера Флика, не отметившись результативными действиями.