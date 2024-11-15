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Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема

15 Ноября 2024 • 04:46 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Кадисия Эль-Хубар
22.11 20:00

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт готов продолжить карьеру в мадридском «Реале».

30-летний футболист считается приоритетной целью «сливочных» в зимнее трансферное окно – испанец поможет команде решить кадровые проблемы в обороне. По информации Relevo, Лапорт с большим энтузиазмом относится к перспективе перехода в «Реал». Игрок хочет, чтобы сделка состоялась, но провернуть её будет трудно: мадридскому гранду придётся выплачивать центрбеку его текущую зарплату в размере более 20 млн евро в год – такой сценарий практически исключён.

Чтобы трансфер состоялся, Лапорту придётся пойти на уступки и отказаться от части оклада. Пока неясно, готов ли чемпион Европы на такие жертвы.

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