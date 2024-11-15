Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт готов продолжить карьеру в мадридском «Реале».

30-летний футболист считается приоритетной целью «сливочных» в зимнее трансферное окно – испанец поможет команде решить кадровые проблемы в обороне. По информации Relevo, Лапорт с большим энтузиазмом относится к перспективе перехода в «Реал». Игрок хочет, чтобы сделка состоялась, но провернуть её будет трудно: мадридскому гранду придётся выплачивать центрбеку его текущую зарплату в размере более 20 млн евро в год – такой сценарий практически исключён.

Чтобы трансфер состоялся, Лапорту придётся пойти на уступки и отказаться от части оклада. Пока неясно, готов ли чемпион Европы на такие жертвы.