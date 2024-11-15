Стало известно, когда вернутся травмированные игроки «Барселоны»

Названы даты возвращения в строй травмированных игроков «Барселоны».

Центральный защитник Рональд Араухо должен залечить повреждение к середине декабря, а вингер Ферран Торрес, как ожидается, будет доступен в конце текущего месяца, сообщает журналист Фернандо Поло. Центрбек Эрик Гарсия почти восстановился – он сможет принять участие в ближайшем матче против «Сельты». Ламин Ямаль наберёт форму между играми с «Сельтой» и «Брестом». Возвращение Андреаса Кристенсена запланировано на январь. Ансу Фати сможет играть примерно через месяц.

Встреча «Сельта» – «Барселона» пройдёт 23 ноября. Тремя днями позднее коллектив Ханса-Дитера Флика примет в родных стенах «Брест» в Лиге чемпионов. В заключительном поединке месяца (30 ноября) «сине-гранатовым» предстоит сыграть дома против «Лас-Пальмаса».