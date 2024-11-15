Модрич ответил, что думает о прозвище «маэстро»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как относится к своему прозвищу.

«Маэстро»? Меня называют так и товарищи по команде, и многие другие. Я горжусь этим, ведь если люди обращаются к тебе так, то они считают тебя особенным. Это приятное прозвище, мне оно нравится», – передаёт Madrid Xtra ответ 39-летнего хорвата.

Лука Модрич провёл 17 матчей за мадридский «Реал» в нынешнем сезоне, отметившись тремя результативными передачами.

В пятницу сборная Хорватии с Модричем в составе сыграет в Лиге наций против соперников из Шотландии. Выездная для «шашечных» встреча стартует в 22:45 по московскому времени.