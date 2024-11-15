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Модрич назвал самый важный трофей в своей карьере

15 Ноября 2024 • 02:30 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, какой из множества завоёванных трофеев считает самым ценным.

Летом текущего года хавбек стал самым титулованным игроком в истории «сливочных» – он выиграл 27 трофеев вместе с командой.

«Больше всего меня заботят командные трофеи [а не личные]. Если выбирать один, которым я горжусь больше всего, то это Лига чемпионов 2014 года. Тот турнир был по-настоящему особенным для команды, всего клуба, болельщиков. И это была десятая победа «Реала» в Лига чемпионов, а 10 – моё любимое число», – цитирует Madrid Xtra 39-летнего хорвата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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