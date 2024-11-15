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Дешам ответил на вопрос о Мбаппе после 0:0 со сборной Израиля

15 Ноября 2024 • 01:56 Комментировать
Франция
0:0
Израиль

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам вновь высказался об отсутствии в команде Килиана Мбаппе.

В четверг французы не смогли обыграть в родных стенах сборную Израиля в поединке Лиги наций (0:0). После завершения встречи журналисты задали тренеру «трёхцветных» очередной вопрос о решении не вызывать Мбаппе.

«Килиана здесь нет, и я скажу вам то же, что уже говорил. Оставьте его в покое. Он переживает не самые счастливые времена в карьере. Он хотел играть за сборную, несмотря ни на что, но я решил, что для него так будет лучше. У всех случаются трудности. Я не собираюсь участвовать в дискуссиях, которые ни к чему не приведут, поскольку Мбаппе здесь нет. Мы сосредоточены на тех, кто находится в расположении команды», – сказал в интервью TF1 Дешам.

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