Йорди Кройф: «Не нужно обесценивать Хави, говоря об успехе Флика»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф призвал не забывать о том, чего добился Хави Эрнандес на тренерском посту.

Испанский специалист возглавлял «сине-гранатовых» с осени 2021 года по май 2024. Главным достижением наставника стал триумф в Ла Лиге в сезоне-2022/23. Перед началом нынешней кампании Хави был уволен, а его место занял Ханс-Дитер Флик.

«Не стоит обесценивать других, говоря об успехе «Барселоны» при Флике. Хави смог выиграть чемпионат в очень трудный для клуба период», – передаёт Barca Universal слова Йорди Кройфа.

В настоящий момент каталонский гранд возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 33 набранными очками, на шесть баллов опережая мадридский «Реал». «Сливочные» имеют один матч в запасе.