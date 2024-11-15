Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий

Известный статистический портал WhoScored представил рейтинг лучших игроков Ла Лиги в 2024 году.

Наивысшую среднюю оценку в матчах чемпионата Испании с начала текущего года имеет 17-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» – 7,73. На второй строчке располагается представитель мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (7,52), а Роберт Левандовски («Барселона») с аналогичным баллом оказался третьим в списке.

Четвёртую и пятую позиции занимают Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 7,45) и Рафинья Диас («Барселона», 7,40). Первый среди представителей других команд – Александр Сорлот из мадридского «Атлетико» (7,27).