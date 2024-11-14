В «Барселоне» определились с альтернативой Кунде на правом фланге обороны

Позицию правого защитника в «Барселоне», как правило, занимает Жюль Кунде. В команде нет равноценной замены французу, если не считать 18-летнего Эктора Форта, который сейчас травмирован.

По данным журналиста Феррана Корреаса, если Кунде потребуется отдых, место справа в обороне займёт номинальный опорный хавбек Марк Касадо. Тренерский штаб видит в 21-летнем испанце «нового Серхи Роберто» – то есть универсального футболиста, обладающего качествами для игры в середине поля и на фланге защиты.

В нынешнем сезоне Марк Касадо отыграл 15 матчей за «сине-гранатовых», став автором пяти голевых пасов.