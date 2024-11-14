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В «Реале» приняли решение по Алабе

14 Ноября 2024 • 22:37 Комментировать
Леганес
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Реал Мадрид
24.11 20:30

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба скоро залечит травму.

32-летний футболист не играл в текущем году из-за разрыва крестообразной связки, полученного в прошлом декабре. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» верят в Алабу и рассчитывают на него в 2025 году, несмотря на перенесённую тяжёлую травму. Ходили слухи о планах австрийца завершить карьеру, однако игрок решительно настроен вернуться на поле и уже близок к полному восстановлению.

Давид Алаба перешёл в «Реал» летом 2021 года из «Баварии». В активе защитника 102 сыгранных матча за «сливочных» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба

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