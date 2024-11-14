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Куртуа готов сыграть за «Реал» слухи

14 Ноября 2024 • 22:34 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа восстановился от повреждения, которое получил в конце прошедшего октября. По информации AS, Тибо в полной боевой готовности занимался на свежей тренировке «сливочных», выполняя одни и те же упражнения со здоровым Андреем Луниным.

Это значит, что в матче против «Леганеса» в 14 туре испанской Примеры вполне реален шанс увидеть бельгийца на поле. Запланирован этот матч на 24 ноября.

В текущем сезоне Тибо сыграл в 12 матчах за «Реал» во всех турнирах, пропустив в них всего 10 голов. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за тяжёлой травмы колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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