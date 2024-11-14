Названа дата возвращения Ямаля после травмы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму незадолго до перерыва на матчи сборных.

17-летний футболист пропустил недавнюю встречу с «Реал Сосьедадом» (0:1) из-за проблем с лодыжкой. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, вундеркинд залечит повреждение уже к ближайшему матчу «сине-гранатовых» против «Сельты», который состоится 23 ноября. Ожидается, что юный испанец попадёт в заявку, но начнёт встречу на скамейке запасных.

В активе Ламина Ямаля шесть забитых голов и восемь результативных передач в 16 поединках нынешней кампании за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.