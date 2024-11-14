Матч 13 тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Валенсией» будет сыгран 18 декабря. Об этом официально пишет Королевская испанская футбольная федерация.

Напомним, что эта игра изначально должна была состояться 9 ноября. Однако из-за последствий катастрофического наводнения игроки «летучих мышей» не полетели в Каталонию на эту встречу.

Также и в рамках 12 тура «Валенсия» свой матч не провела. «Летучие мыши» должны были играть с мадридским «Реалом» дома на «Месталье». Дата этой игры пока что остаётся в неизвестности.

«Валенсия» по итогу прошедших туров Ла Лиги – на 20-м месте с семью баллами про 11 сыгранных встречах.