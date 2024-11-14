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Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал

14 Ноября 2024 • 19:38 Комментировать (6)

«Реал» не лучшим образом выступает в сезоне 2024/2025. Очевидно, в клубе ожидали большего от звёздного Килиана Мбаппе, перебравшегося в клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Как стало известно Relevo, в «Реале» проблемой считают отсутствие лидера. В Мадриде надеялись, что таким лидером станет Мбаппе, но он пока не оправдывает ожиданий. «Сливочные» ожидали увидеть в Килиане нового Криштиану Роналду, а не нового Николя Анелька.

Отмечается, что в недавнем разговоре с Карло Анчелотти президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что это не тот Мбаппе, которого он покупал. Руководитель клуба считает, что француз должен выйти из тени.

«Реал» рискует провалить сезон: кто виноват, и что делать

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Alex1972
14 Ноября 2024 в 20:04
Мбаппе : Перес уже совсем не перец.. 🌶️.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👅
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andi
14 Ноября 2024 в 20:02
На Х** его вообще подписывали.
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Барсaфобия
14 Ноября 2024 в 19:43
Я-то думал что заговорит про его брата.
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NOBODY
14 Ноября 2024 в 19:45
аххахаха ))) я сразу похожее вспомнил и подумал)))
""как Добби намекал ГП во 2 части - это не тот кого нельзя называть? или может у него есть коварный брат? нет......""
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