Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал

«Реал» не лучшим образом выступает в сезоне 2024/2025. Очевидно, в клубе ожидали большего от звёздного Килиана Мбаппе, перебравшегося в клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Как стало известно Relevo, в «Реале» проблемой считают отсутствие лидера. В Мадриде надеялись, что таким лидером станет Мбаппе, но он пока не оправдывает ожиданий. «Сливочные» ожидали увидеть в Килиане нового Криштиану Роналду, а не нового Николя Анелька.

Отмечается, что в недавнем разговоре с Карло Анчелотти президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что это не тот Мбаппе, которого он покупал. Руководитель клуба считает, что француз должен выйти из тени.

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