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В сборной Франции не удивились отсутствию Мбаппе – названа причина

14 Ноября 2024 • 17:57 Комментировать
Франция
...
Израиль
1 1.13 X 10.00 2 21.00
Через 4 ч. 16 мин.

Нападающий Килиан Мбаппе пропускает второй подряд сбор национальной команды Франции. Как сообщает L’Equipe, отсутствие Мбаппе в октябре и ноябре не удивило футболистов «трёхцветных». Дело в том, что в сентябре Килиан говорил партнёрам по сборной о желании сосредоточиться на выступлениях «Реала» в ближайшие месяцы. Мбаппе хочет оставаться в клубе и набрать хорошую форму, чтобы иметь возможность бороться за титулы с «Реалом» и за индивидуальные награды, в частности за «Золотой мяч».

Добавим, что сборная Франции в ноябре без Килиана Мбаппе проведёт матчи Лиги наций против Израиля и Италии.

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Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги

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