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Эндрик может уйти из «Реала» в клуб Роналдо

14 Ноября 2024 • 17:18 Комментировать

Нападающий Эндрик получает не так много игрового времени в «Реале». В мадридском клубе рассматривают возможность ухода талантливого бразильца в аренду в команду, где он будет регулярно выходить на поле.

Как сообщает Super Deporte, интерес к 18-летнему Эндрику проявляет «Вальядолид», владельцем которого является экс-игрок «Реала» Роналдо. «Вальядолид» испытывает проблемы в атаке и ищет возможности усиления. Сейчас команда располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

В сезоне 2024/2025 Эндрик поучаствовал в десяти матчах «Реала», в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
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