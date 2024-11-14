Эндрик может уйти из «Реала» в клуб Роналдо

Нападающий Эндрик получает не так много игрового времени в «Реале». В мадридском клубе рассматривают возможность ухода талантливого бразильца в аренду в команду, где он будет регулярно выходить на поле.

Как сообщает Super Deporte, интерес к 18-летнему Эндрику проявляет «Вальядолид», владельцем которого является экс-игрок «Реала» Роналдо. «Вальядолид» испытывает проблемы в атаке и ищет возможности усиления. Сейчас команда располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

В сезоне 2024/2025 Эндрик поучаствовал в десяти матчах «Реала», в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.