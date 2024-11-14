Стало известно, какие позиции хочет усилить «Барселона»

Появилась информация о трансферных планах «Барселоны».

Как утверждает Diario Sport, у главного тренера «Барселоны» и спортивного директора клуба Деку есть четкий план по усилению состава. Сообщается, что «сине-гранатовые» хотят подписать левого вингера и двух крайних защитников с высоким потенциалом.

После 13 туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы, имея в копилке 33 зачетных балла. Отрыв от идущего на втором месте «Реала» составляет шесть очков, но у «сливочных» есть игра в запасе.

23 ноября подопечные Флика сыграют в гостях против «Сельты», начало — в 23:00 по мск.