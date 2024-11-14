В «Барселоне» высоко оценивают Холанна

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

— Есть только один или два нападающих, подобных нашему Роберту Левандовски, и Холанн входит в их число, — цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

На протяжении долгого времени в СМИ ходят слухи о заинтересованности «Барселоны» в услугах норвежского форварда, однако попыток трансфера пока не предпринималось.

В текущем сезоне 24-летний Холанн появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров и забил 15 мячей.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 200 миллионов евро.