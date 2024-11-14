Деку: «Барселона» хотела Нико Уильямса, но он сделал свой выбор

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о несостоявшемся трансфере вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

— Мы думали о подписании Нико прошлым летом, но он принял свое решение. Жизнь продолжается. Мы подписали Дани Ольмо, он был приоритетной целью для нас, — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 15 встречах в составе «Атлетика», отметился двумя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

После 13 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, сумев набрать 33 очка. Соперником каталонцев в следующем туре станет «Сельта».