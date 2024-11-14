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Ольмо: «Был уверен, что «Барселона» — лучший клуб для меня»

14 Ноября 2024 • 15:25 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказался о своём переходе в клуб.

«Я знал, что с самого начала буду чувствовать себя хорошо в «Барселоне». Я был уверен, что «Барселона» — лучший клуб для меня, и я знал, что все пройдет хорошо», — цитирует Ольмо Barca Universal.

Напомним, Ольмо присоединился к «Барселоне» минувшим летом, перебравшись из «РБ Лейпцига».

В составе «сине-гранатовых» 26-летний футболист принял участие восьми матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.

Контракт Ольмо с «Барселоной» рассчитан до 2030 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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