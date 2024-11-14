Нападающий Винисиус Жуниор интересен клубам из Саудовской Аравии. В «Реале» понимают, что потенциальный трансфер Винисиуса в ближайшие годы установит новый мировой рекорд по стоимости. Саудовцы готовы заплатить сумму, близкую к 250 миллионам евро.

«Реал» хочет сохранить Винисиуса в своём составе на долгие годы. Продать игрока мадридцы будут готовы только при одном условии – если Винисиус сам об этом попросит. Информацией делится Defensa Central.

В то же время отмечается, что Винисиус о смене клуба сейчас не думает. Он хочет продолжать выступать за «Реал» и стремится выиграть «Золотой мяч».