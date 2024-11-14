Ольмо: «Мы с Педри прекрасно понимаем друг друга»

Полузащитник «Барселона» Дани Ольмо высказался о своём одноклубнике Педри.

— Мы с Педри прекрасно понимаем друг друга. Я знал, что с ним у меня будет много голевых моментов в каждой игре, — приводит слова Ольмо Barca Universal.

В текущем сезоне 21-летний Педри принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя голами и стал автором двух голевых передач.

У 26-летнего Ольмо восемь выходов на поле и пять забитых мячей.

После 13 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В копилке каталонской команды 33 набранных очка.

В следующем туре подопечные Ханса-Дитера Флика встретятся на выезде с «Сельтой».