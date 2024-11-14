В «Барселоне» дали комментарий по Дьёкерешу

«Дьёкереш – отличный футболист, он забил много мячей за «Спортинг». Мы прекрасно знаем его. Однако в данный момент он не является нашим приоритетом. «Барселона» сейчас не думает о замене для Левандовски», - передает слова функционера Mundo Deportivo.