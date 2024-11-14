В «Барселоне» дали комментарий по Дьёкерешу

Португальский функционер Деку, занимающий пост спортивного директора каталонской «Барселоны», дал комментарий по возможному подписанию нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.
«Дьёкереш – отличный футболист, он забил много мячей за «Спортинг». Мы прекрасно знаем его. Однако в данный момент он не является нашим приоритетом. «Барселона» сейчас не думает о замене для Левандовски», - передает слова функционера Mundo Deportivo.
Трансферная стоимость 26-летнего шведского форварда оценивается в 70 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Виктором и «Спортингом» рассчитан до середины 2028 года.
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