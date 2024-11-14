Деку опроверг слухи об интересе «Барселоны» к дорогостоящему вратарю

Деку, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», опроверг один из множества слухов, связанных с трансферами клуба.

Каталонскому гранду приписывался интерес к голкиперу «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште. 25-летний игрок считался вариантом долгосрочной замены ныне травмированному Марку-Андре тер Штегену.

«Мы не ведём переговоров по подписанию вратаря Диогу Кошты. Я желаю ему выиграть титулы с «Порту», – заявил в интервью Mundo Deportivo Деку.

Стоимость Кошты на портале Transfermarkt – 45 млн евро. Это самый высокий ценник среди всех вратарей в мире наряду с Георгием Мамардашвили.