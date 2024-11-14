Ольмо назвал сильную сторону Флика

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо впечатлён работой главного тренера Ханса-Дитера Флика.

«Сине-гранатовые» успешно провели первые месяцы под руководством немецкого специалиста: команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и показывает яркий результативный футбол.

«Флик отлично умеет доносить свои мысли – команда прекрасно понимает его идеи. Пока кажется, что тренер делает всё правильно, мы все находимся на одной волне.

Как и любой другой человек, иногда Флик может пошутить, посмеяться, но он очень требователен. Когда наступает время работать, мы подходим к делу с полной серьёзностью», – рассказал в интервью Tot costa Ольмо.