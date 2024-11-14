Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ

38-летний Серхио Рамос выразил готовность помочь мадридскому «Реалу» в трудной ситуации.

«Королевский клуб» нуждается в новом центральном защитнике после потери Эдера Милитао, надолго выбывшего из-за разрыва крестообразной связки. Согласно сведениям El Chiringuito TV, Рамос готов вернуться в «Реал» – он предложил «сливочным» свои услуги. Впрочем, президент мадридского гранда Флорентино Перес и директор Хосе Анхель Санчес ответили бывшему капитану отказом.

Серхио Рамос остаётся свободным агентом с лета. В прошлом сезоне он выступал за «Севилью», а цвета «Реала» представлял с 2005 по 2021 год.