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Мингеса назвал причину прорыва Рафиньи в текущем сезоне

14 Ноября 2024 • 04:20 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Бывший футболист «Барселоны» Оскар Мингеса, ныне выступающий за «Сельту», поделился мнением об игре Рафиньи Диаса.

На счету бразильского вингера «сине-гранатовых» уже 12 забитых голов и 10 результативных передач в 17 матчах. Почти такую же результативность (10+13) игрок показал за весь прошлый сезон при Хави Эрнандесе.

«Разница заключается в том, что теперь Рафинью не меняют так рано, как в прошлом сезоне. Сейчас он не уходит на замену на 60-й минуте, как это было тогда, поэтому может чувствовать себя спокойнее на протяжении всей игры», – сказал в интервью RAC1 Мингеса.

«Сельта» примет в родных стенах «Барселону» в следующем туре Ла Лиги. Матч состоится 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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