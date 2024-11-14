Полузащитник «Барселоны» Касадо рассказал, кого считает примером для подражания

Футболист «Барселоны» Марк Касадо назвал своего главного кумира в футболе.

С нынешнего сезона 21-летний опорный хавбек играет в основе «сине-гранатовых». Высказываясь о кумире, Касадо отметил Серхио Бускетса, что вряд ли кого-то удивит.

«Бускетс – главный вдохновитель на моей позиции. Я стараюсь делать на поле то же, что он. Он лучший опорный полузащитник в истории. Надеюсь, моя карьера будет хотя бы наполовину такой же успешной, как у него», – приводит Barca Universal ответ Касадо.

Серхио Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 по 2023 год, после чего перебрался в «Интер Майами».