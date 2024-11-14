Карло Анчелотти придётся придумать, как решить кадровые проблемы команды в защите.

Ситуация в центре обороны стала критической после травмы Эдера Милитао – он выбыл из-за разрыва крестообразной связки. Ожидается, что в поединке с «Ливерпулем» пару Антонио Рюдигеру составит номинальный опорный хавбек Орельен Тчуамени, докладывает журналист Хосе Луис Санчес. Если же француз не будет готов, то в основе сыграет 21-летний Рауль Асенсио из «Кастильи».

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 27 ноября. За три дня до этого мадридский гранд встретится с «Леганесом» в рамках Ла Лиги.