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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал»

14 Ноября 2024 • 02:12 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Кадисия Эль-Хубар
22.11 20:00

Центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о возможном переходе в мадридский «Реал».

30-летний футболист считается приоритетным вариантом «королевского клуба» на замену Эдеру Милитао, надолго выбывшему из-за разрыва крестообразной связки. Гранд Ла Лиги может провернуть подписание экс-игрока «Манчестер Сити» уже в январе.

«Конечно, если мне позвонят из «Реала», я выслушаю. Такие клубы нельзя игнорировать. Приятно, что меня с ними связывают», – сказал в интервью El Larguero центрбек испанской национальной команды.

Эмерик Лапорт выступает за «Аль-Наср» с лета прошлого года. Стоимость чемпиона Европы оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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