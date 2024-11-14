Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал»

Центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о возможном переходе в мадридский «Реал».

30-летний футболист считается приоритетным вариантом «королевского клуба» на замену Эдеру Милитао, надолго выбывшему из-за разрыва крестообразной связки. Гранд Ла Лиги может провернуть подписание экс-игрока «Манчестер Сити» уже в январе.

«Конечно, если мне позвонят из «Реала», я выслушаю. Такие клубы нельзя игнорировать. Приятно, что меня с ними связывают», – сказал в интервью El Larguero центрбек испанской национальной команды.

Эмерик Лапорт выступает за «Аль-Наср» с лета прошлого года. Стоимость чемпиона Европы оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.