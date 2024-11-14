Алаба может вернуться на поле раньше, чем предполагалось

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба скоро сможет помочь команде.

32-летний футболист угодил в лазарет в декабре прошлого года с разрывом крестообразной связки. Предполагалось, что австриец вряд ли успеет восстановиться до конца нынешнего года, однако ситуация обстоит лучше: по сообщениям Marca, Алаба может быть готов к выходу на поле уже в декабре. Учитывая кадровые проблемы «сливочных» в обороне, опытный игрок может очень пригодиться Карло Анчелотти сразу после возвращения в строй.

На счету Давида Алабы в общей сложности 102 матча за «Реал» с момента перехода из «Баварии» в 2021 году.