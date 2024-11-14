Касадо рассказал, как смог впечатлить Флика

Хавбек «Барселоны» Марк Касадо вспомнил, как убедил главного тренера Ханса-Дитера Флика в своей пригодности.

Молодой футболист редко играл за первую команду «сине-гранатовых» при Хави Эрнандесе, а с новым наставником смог быстро зарекомендовать себя и пробиться в стартовый состав.

«Я мечтал остаться в «Барселоне» этим летом. В клубе сказали, что Флику очень понравилась моя игра, что он хочет видеть меня в команде.

Идеи Флика были позитивно восприняты в «Барселоне». Мы все доверяем ему, что заметно по нашим успехам», – цитирует Barca Universal 21-летнего испанца.

В активе Марка Касадо пять голевых передач в 15 матчах за каталонцев в текущем сезоне.