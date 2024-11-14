У «Барселоны» появился ещё один вариант на замену Левандовски

В «Барселоне» задумываются о будущей замене нападающему Роберту Левандовски.

Польский футболист впечатляюще проводит нынешний сезон, но следующим летом отметит 37-летие. По информации El Nacional, на который ссылается Transfer News Live, каталонский гранд включил в свой шорт-лист форварда «Порту» Самюэля Омородиона. 20-летний испанец рассматривается в качестве потенциальной замены Левандовски. Сделка может состояться после завершения сезона.

Омородион перебрался в «Порту» из мадридского «Атлетико» в августе нынешнего года. В 13 матчах за «драконов» игрок отметился 12 забитыми голами. Стоимость перспективного нападающего, по оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.