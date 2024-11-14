«Реал» рискует провалить сезон: кто виноват, и что делать

«Реал» за последние недели потерпел сразу несколько болезненных поражений. Давление на команду и лично на Карло Анчелотти выросло, а тут ещё и кадровая ситуация усугубилась. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к происходящему в мадридском клубе.

Лёгкий нокдаун

На стыке октября и ноября «Реал» потерпел два подряд домашних поражения. Сначала было «эль класико», где команда Карло Анчелотти оказалась разгромлена. «Сливочные» не выглядели безнадёжно, но в какой-то момент второго тайма они пропустили друг за другом два гола от Роберта Левандовски, после чего уже не смогли собраться. Как итог – 0:4. Дальше был матч Лиги чемпионов против «Милана», где фанаты «Реала» ожидали реабилитации. На деле же «Сантьяго Бернабеу» увидел ещё один невыразительный матч от команды. «Милан» был лучше и закономерно победил со счётом 3:1.

Для «Реала» два подряд поражения на своём поле пока можно рассматривать как лёгкий нокдаун. В Лиге чемпионов команда Анчелотти ещё сохраняет хорошие шансы на финиш в топ-8, а в чемпионате Испании «сливочные» по потерянным очкам лишь три балла уступают «Барселоне».

Кадровая ситуация ухудшилась

Перед ноябрьской паузой на матчи сборных «Реал» разгромил дома «Осасуну» со счётом 4:0. Негативным моментом стало то, что сразу три футболиста мадридской команды получили травмы. В лазарет угодили Эдер Милитао, Родриго и Лукас Васкес. Первый из них – Милитао – повредил «кресты» и вылетел до конца сезона. Родриго пропустит около месяца, а возвращение Васкеса ожидается в начале декабря.

Прямо сейчас в списке травмированных у «Реала» находятся семь игроков. И если Тибо Куртуа скоро должен вернуться в рамку ворот, то Дани Карвахаль в этом сезоне не сыграет точно. Давид Алаба уже почти год восстанавливается после травмы колена. Когда австриец сможет вернуться на поле, точно сказать сложно. В Испании ожидают камбэка Алабы в январе. Что касается Орельена Тчуамени, то он должен быть готов играть в начале зимы.

Оборона – главная проблема

Карло Анчелотти на фоне неубедительных выступлений «Реала» в этом сезоне уже не раз озвучивал главную проблему своей команды, а именно то, что она позволят соперникам создавать много моментов у своих ворот. Матчи с «Реалом» и «Миланом» наглядно показали слабость мадридской команды в оборонительной линии. Теперь, после травм Милитао и Васкеса, ситуация ещё сильнее осложнилась.

До выздоровления Васкеса «Реалу» придётся несколько недель провести без правого защитника. О проблеме говорили ещё после того, как серьёзно травмировался Дани Карвахаль. «Справа в обороне могут сыграть Васкес и Милитао», - говорил Анчелотти на пресс-конференции в середине октября. Теперь оба эти игрока не готовы.

Но главная проблема «Реала» заключается в центре обороны. Если брать основных центральных защитников, то сейчас здоров только Антонио Рюдигер. У мадридцев есть Хесус Вальехо, однако к его уровню есть вопросы. В этом сезоне Вальехо провёл на поле только 10 минут в Ла Лиге. Скорее всего, Анчелотти придётся задействовать Рауля Асенсио – именно он в последней игре заменил травмированного Милитао и в тот момент дебютировал за первую команду «Реала». Вопрос в том, сможет ли 21-летний Асенсио полноценно заменить основных защитников, не имея за плечами опыта?

В Испании поговаривают о том, что Анчелотти планирует использовать в центре обороны Орельена Тчуамени. Мы уже видели француза в такой роли, поэтому ничего удивительного в этом нет. Правда, Тчуамени сейчас тоже травмирован. До его восстановления и восстановления Васкеса «Реалу» несколько недель на стыке осени и зимы будет совсем туго. Вероятно, в центре защиты будет играть связка Рюдигер – Асенсио. Но кто сыграет справа? Не исключено, что Анчелотти придётся изобретать велосипед и переходить на какую-то другую систему или использовать игроков на непрофильных позициях. Например, перевести Франа Гарсию с левого фланга на правый.

Кто виноват, и что делать

«Реал» сам виноват в своих серьёзных кадровых проблемах в обороне. Они проявлялись и в прошлом сезоне, а летом ещё и Начо покинул клуб в статусе свободного агента. «Сливочные» так и не подписали качественного защитника, хотя было понятно, что восстановление Алабы затягивается. Флорентино Перес и руководители спортивного блока явно не до конца продумали вопрос стратегически, а теперь пожинают плоды своей легкомысленности.

Зимнее трансферное окно откроется уже скоро. В декабре-январе в обойму «Реала» должны вернуться Васкес, Алаба и Тчуамени, но не факт, что дальше новых травм не будет. По этой причине мадридцам было бы разумно рассмотреть подписание или аренду хотя бы одного защитника. В последние дни говорили о кандидатуре Серхио Рамоса, которого можно подписать бесплатно как свободного агента. При этом поступила информация о том, что от Рамоса «сливочные» отказались. Судя по всему, причина заключается в отношениях Серхио с президентом клуба Флорентино Пересом. Уход футболиста из мадридской команды летом 2021 года после шестнадцати лет выступлений получится не самым красивым.

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Авторитетные источники в Испании в последние дни пишут о том, что «Реал» не собирается выходить на трансферный рынок зимой. В мадридском клубе не любят совершать сделки посреди сезона. «Сливочные» якобы планируют справляться с проблемами с нынешними ресурсами, а трансферы осуществлять уже летом. Позиция странная, ведь тот же Рамос мог бы хорошо помочь команде во второй части сезона. Чтобы улучшить ситуацию, мадридцам нужна свежая кровь ближайшей зимой. Упрямство Флорентино Переса и других руководителей может погубить «Реал» в этом сезоне и привести к провалу. А крайним в итоге могут сделать Карло Анчелотти, чьи позиции в Мадриде уже не такие прочные. Впрочем, об этом поговорим в другой раз.

Александр Тихий