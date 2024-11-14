Игрок «Барселоны» Касадо прокомментировал свой вызов в сборную Испании

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо рассказал, как отреагировал на вызов в сборную Испании.

21-летний футболист может дебютировать за «красную фурию» уже в ближайшем матче Лиги наций против Дании. Встреча состоится 15 ноября.

«Я не мог поверить, что меня вызвали в сборную. Я промотал видео до того момента, где показано моё имя, и всё равно не мог поверить.

Вызов в национальную команду – награда за мою тяжёлую работу. Теперь нужно воспользоваться этой возможностью и получить удовольствие», – приводит Barca Universal слова Касадо, отметившегося пятью голевыми передачами в 15 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.