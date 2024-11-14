Деку – о трудностях Роке в «Барселоне»: «Никогда не видел подобного»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о проблемах Витора Роке в клубе.

«Сине-гранатовые» приобрели бразильского нападающего у «Атлетико Паранаэнсе» в январе нынешнего года. 19-летний футболист испытывал трудности с адаптацией и не смог пробиться в стартовый состав, а летом отправился в аренду в «Бетис».

«За всё время, что я знаю «Барселону», не могу вспомнить, чтобы молодой игрок из-за границы подвергался такому нападению, как в случае с Роке. В этом наблюдался злой умысел. Мне было больно видеть, как он оказался в такой ситуации, ведь его вины в этом не было. Ему приходилось страдать. Я счастлив, что теперь он получает удовольствие от игры и забивает голы в «Бетисе», – поведал в интервью испанским СМИ Деку.