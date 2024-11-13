Деку назвал точную сумму, которую «Барселона» заплатила за Роке

Спортивный директор «Барселоны» Деку раскрыл условия трансфера Витора Роке.

Бразильский нападающий перебрался в каталонский клуб в начале нынешнего года из «Атлетико Паранаэнсе». Согласно различным данным, «Барселона» заплатила за юного футболиста от 40 до 60 млн евро, однако Деку опроверг эту информацию.

«Роке стоил 30 млн евро, а не 60, поскольку не было выполнено ни одного условия [активации бонусов]. Он не выигрывал с нами трофеев и не достиг определённого процента сыгранных матчей, поэтому стоимость составила 30 млн», – приводит BarcaTimes слова Деку.

В августе Витор Роке отправился в аренду в «Бетис». Севильский клуб имеет возможность выкупа игрока.