Хавбек «Барселоны» Торре рассказал, как Флик относится к игрокам

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре поделился мнением о работе главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Немецкий рулевой возглавил «сине-гранатовых» перед началом текущего сезона, сменив уволенного ранее Хави Эрнандеса.

«Со стороны Флик может показаться очень серьёзным, но на деле всё не так. Он тепло относится ко всем игрокам. У нас очень здоровые взаимоотношения с тренером, он пользуется уважением, что проявляется на поле», – приводят испанские СМИ слова Торре.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 33 набранными очками после 13 туров. Мадридский «Реал» – второй с 27 баллами при одном матче в запасе.