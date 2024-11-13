Торре – о будущем в «Барселоне»: «Я бы ушёл, если бы не был уверен»

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре высказался о своём положении в команде.

21-летний футболист получает мало игровой практики в нынешнем сезоне, из-за чего в СМИ ведутся разговоры о его возможном уходе. Сам испанец признался, что не торопится покидать ряды «сине-гранатовых», так как верит в свой успех.

«Да, я считаю, что могу добиться успеха в «Барсе», определённо. Если бы я думал иначе, то уже ушёл бы. Я знаю, на что способен, когда ощущаю уверенность», – передаёт BarcaTimes слова атакующего хавбека.

В текущем сезоне Пабло Торре принял участие в шести матчах «Барселоны», отметившись тремя голами и одним ассистом.