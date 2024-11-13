Начо ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

Защитник «Аль-Кадисии» Начо на фоне серьёзных кадровых проблем «Реала» в обороне ответил на вопрос о возможном возвращении в мадридский клуб.

«Мне не звонили, но я даже не думаю об этом. Теперь я переживаю за «Реал» как болельщик. Это было взвешенное решение – я чувствовал, что пришло моё время. Я горжусь тем, что пережил в «Реале», но не жалею об уходе», - сказал Начо в ходе интервью для COPE.

Отметим, что до летнего перехода в саудовскую «Аль-Кадисию» Начо в своей карьере выступал исключительно за «Реал».

Напомним, что на прошлых выходных серьёзную травму получил защитник «Реала» Эдер Милитао.