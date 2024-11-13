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Пирес: «Задача Анчелотти – найти тактические решения, в которые можно вписать и Мбаппе, и Винисиуса»

13 Ноября 2024 • 19:29 Комментировать

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес высказался насчёт предположения о том, что проблемы Килиана Мбаппе в «Реале» связаны с наличием в составе Винисиуса Жуниора.

«Мбаппе мечтал играть за «Реал». Он прекрасно знал, что Винисиус является топ-игроком, который тоже выступает на этой позиции, забивает много голов и оказывает решающее значение. Мбаппе должен адаптироваться к этой ситуации и к разным тактическим вариантам.

Отказаться от «Реала» сложно любому футболисту. Задача Мбаппе – адаптироваться к тактическому стилю «Реала». Задача Анчелотти – найти тактические решения, в которые можно вписать и Мбаппе, и Винисиуса», - цитирует Пиреса Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
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