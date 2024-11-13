Пирес: «Задача Анчелотти – найти тактические решения, в которые можно вписать и Мбаппе, и Винисиуса»

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес высказался насчёт предположения о том, что проблемы Килиана Мбаппе в «Реале» связаны с наличием в составе Винисиуса Жуниора.

«Мбаппе мечтал играть за «Реал». Он прекрасно знал, что Винисиус является топ-игроком, который тоже выступает на этой позиции, забивает много голов и оказывает решающее значение. Мбаппе должен адаптироваться к этой ситуации и к разным тактическим вариантам.

Отказаться от «Реала» сложно любому футболисту. Задача Мбаппе – адаптироваться к тактическому стилю «Реала». Задача Анчелотти – найти тактические решения, в которые можно вписать и Мбаппе, и Винисиуса», - цитирует Пиреса Marca.