Пирес дал совет Мбаппе

Известный в прошлом футболист Робер Пирес высказался о ситуации нападающего Килиана Мбаппе в «Реале».

«Мбаппе сталкивается с критикой во Франции и Испании, так как находится не в лучшей форме. Он не является ключевым игроком «Реала», мало забивает и не создаёт много голевых моментов. Фанаты «Реала» связывали с Мбаппе большие надежды, но менять страну и команду – это непросто, особенно когда речь идёт о команде с лучшими игроками в мире. Мбаппе должен принять критику, изменить стиль, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свои показатели», - цитирует Пиреса Marca.

Отметим, что Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции в ноябре.