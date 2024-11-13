Молодого защитника «Барселоны» Пау Кубарси вызвали в национальную сборную Испании вместо Пау Торреса, который получил травму. Новостью об этом делится Федерация футбола Испании.

Однако отметим, что этот вызов – уже не первый для молодого таланта. В его активе уже есть несколько проведённых встреч за «красную фурию».

Напомним, что в эту ноябрьскую паузу на международные матчи сборная Испании сыграет в Лиге наций со сборной Дании на выезде, а после со сборной Швейцарии дома. Матчи состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

По итогу четырёх туров сборная Испании возглавляет турнирную таблицу своего квартета с 10 баллами.